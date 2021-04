Futures Usa in rialzo dopo nuova chiusura record S&P 500. Powell (Fed): ripresa economica globale sbilanciata

Laura Naka Antonelli 9 aprile 2021 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Futures Usa ancora in rialzo dopo la sessione positiva, alla vigilia, di Wall Street.L'indice S&P 500 è salito dello 0,42% al valore di chiusura record di 4.097,17 punti, dopo aver testato il nuovo record intraday a 4.098,19 punti.Il Nasdaq è balzato dell'1,03% a 13.829,30 punti, il Dow Jones è avanzato dello 0,17% a quota 33.503,57 punti.Focus sulle parole del presidente della Federal Reserve Jerome Powell che, intervenendo a un evento presentato dal Fondo Monetario Internazionale, ha detto che "la ripresa (dell'economia) rimane sbilanciata e incompleta", aggiungendo che questo sbilanciamento rappresenta "un problema molto serio".I principali indici azionari Usa si apprestano a terminare la settimana in rialzo, con il Dow Jones in crescita di quasi +1,6% questa settimana, lo S&P 500 che ha guadagnato quasi +1,9% dalla sessione di lunedì, il Nasdaq Composite che ha segnato un rally di quasi +2,5%. I tassi sui Treasuries a 10 anni oscillano attorno all'1,60%.