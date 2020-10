Futures Dow Jones azzerano guadagni: borsa Usa orientata a chiudere settimana peggiore da marzo

Laura Naka Antonelli 29 ottobre 2020 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Sembra essere fallito il tentativo di recupero dei futures sugli indici azionari Usa, almeno quello dei futures sul Dow Jones. Dopo il forte tonfo di ieri, i futures sul Dow Jones avevano indicato fino a qualche ora fa, nella mattinata italiana, un rialzo di quasi 300 punti. I contratti virano in territorio negativo, cedendo 100 punti, così come in rosso viaggiano ora i futures sullo S&P 500, che limitano le perdite a -0,1%. Futures Nasdaq positivi, in rialzo dello 0,3%. Si preannuncia per Wall Street la peggiore settimana dal mese di marzo: il Dow ha ceduto più del 6% questa settimana, lo S&P 500 ha perso più del 5%.Nella sessione di ieri, il panico per il balzo record dei nuovi casi di coronavirus COVID-19 negli Stati Uniti e in Europa, ha portato il Dow Jones a capitolare di 934 punti, o del 3,4%, riportando la perdita peggiore dallo scorso 11 giugno, in rosso per la quarta sessione consecutiva.Seduta peggiore dallo scorso 11 giugno anche per lo S&P 500 che, in calo per la terza sessione consecutiva, ha ceduto il 3,5%. Peggio il Nasdaq Composite, -3,7%, che ha sofferto la sessione peggiore dall’8 settembre scorso.