Futures Dow Jones +400 punti grazie a ottimismo Trump e Cuomo su coronavirus Usa

Laura Naka Antonelli 14 aprile 2020 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

I futures sul Dow Jones, in particolare, balzano di 400 punti circa.Questa settimana è partita ufficialmente la stagione degli utili Usa: i colossi JPMorgan Chase, Wells Fargo e Johnson & Johnson che riporteranno i risultati del primo trimestre nella sessione odierna.Gli analisti prevedono che la crescita degli utili delle società quotate sullo S&P 500 sia rallentata del 10,2% su base annua nel primo trimestre, stando a quanto trapela dai dati di Refinitiv.Ma a rafforzare il sentiment sono le ultime dichiarazioni arrivate dagli Usa, con il presidente americano Donald Trump che ha affermato che la crescita dei nuovi casi di coronavirus è rallentata negli States, segnalando una "chiara prova" del rallentamento dei casi COVID nel paese.Positive anche le dichiarazioni del governatore dello stato di New York Andrew Cuomo, che ha detto che "il peggio sembra passato...se continueremo ad adottare le giuste misure andando avanti".Sono circa 10.000 le vittime di coronavirus nello stato di New York.