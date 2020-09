Futures Dow Jones +195 punti dopo report occupazione Usa, ma Nasdaq rovina la festa. Tesla -5%

Laura Naka Antonelli 4 settembre 2020 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Futures Dow Jones in rialzo dopo la pubblicazione del report occupazionale Usa, che si è mostrato migliore delle attese. I futures balzano di 195 punti, o dello 0,7%. Bene anche i futures sullo S&P, in crescita dello 0,2%.Focus sui titoli bancari, che salgono in concomitanza con l'aumento dei rendimenti dei Treasuries successivo alla diffusione del dato.Citigroup, Bank of America e JPMorgan Chase in rialzo del 2% circa, a fronte dei tassi sui Treasuries decennali avanzato allo 0,66%. Quello dei titoli trentennali è salito all'1,4%.Nel mese di agosto l'economia degli Stati ha creato quasi 1,4 milioni di posti di lavoro, ovvero 1,37 milioni. Il dato di luglio è stato rivisto lievemente al ribasso, a 1,73 milioni di posti di lavoro. Per agosto, gli analisti avevano stimato la creazione di 1,32 milioni di posti di lavoro. Il dato è stato dunque lievemente migliore delle attese.Forte il calo del tasso di disoccupazione, sceso all'8,4%, molto più del 9,8% attese. Altra buona notizia è il rialzo, sebbene molto lieve, del tasso di partecipazione alla forza lavoro, salito lievemente dal 61,4% al 61,7%, rispetto al 61,8% stimato.Rimangono però sotto pressione i titoli del settore tecnologico, dopo il tonfo di ieri.In premercato, Apple scende del 2,5%; Tesla -5%, male anche Facebook, Amazon e Netflix. I futures sul Nasdaq capitolano dell'1%.