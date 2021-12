FuelCell Energy crolla a Wall Street dopo deludente trimestrale

Redazione Finanza 29 dicembre 2021 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

Crollo a Wall Street del titolo FuelCell Energy, società statunitense attiva nel settore delle celle a combustibile. In una seduta poco mossa, l'azione segna un ribasso del 15,4% finendo sotto i 5 dollari (a 4,98 dollari). A pesare sono i deludenti risultati per il quarto trimestre dell'anno fiscale 2021, terminato lo scorso 31 ottobre. I ricavi sono scesi a 13,9 milioni di dollari dai 17 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, facendo peggio delle attese degli analisti che si aspettavano una crescita a 21,9 milioni. Sotto le aspettative anche il risultato per azione che è stato negativo per 0,07 dollari, contro i -0,08 dollari di un anno fa e contro una perdita per azione stimata di 0,04 dollari.