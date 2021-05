Febbre meme stocks, ci risiamo? AMC Entertainment +60% in una settimana, GameStop +37%

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2021 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Si è riaccesa negli ultimi giorni l'euforia per AMC Entertainment, tra le meme stocks che, insieme a GameStop, avevano tanto guadagnato all'inizio dell'anno, beneficiando delle scommesse rialziste dei trader retail - partite dalla comunità di Reddit - rispetto a quelle ribassiste degli hedge fund.L'azione ora fa dietrofront, perdendo quasi il 2,7%, dopo essere balzata ieri del 20% circa ed essere volata di oltre +60% in una settimana.Ieri sono scattati anche i buy su altre meme stocks, come BlackBerry e Bed Bath & Beyond, che hanno riportato rally rispettivamente del 9,9% e dell'11,6% nella sessione della vigilia. Il titolo GameStop è balzato del 15,8% ieri, portando i guadagni settimanali a +37%.GameStop cede in premercato il 2%; BlackBerry continua invece a correre, salendo di oltre il 5%, mentre Bed Bath & Beyond è poco mossa.