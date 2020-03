Euforia per Joe Biden, Dow Jones vola di oltre 1.100 punti. Wall Street esce da fase correzione

Laura Naka Antonelli 5 marzo 2020 - 06:53

MILANO (Finanza.com)

Il grande successo che il candidato alle primarie democratiche degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incassato nel SuperTuesday, battendo il favorito Bernie Sanders, ha scatenato gli acquisti su Wall Street.Il Dow Jones Industrial Average è volato di 1.173,45 punti (+ 4,5%), a 27.090,86; lo S&P 500 è balzato del 4,2% a 3.130,12, e il Nasdaq Composite ha fatto +3,8% a 9.018,09.Il Dow Jones, in particolare, ha riportato il suo secondo rialzo più grande di sempre in termini di punti. E' stata inoltre la seconda volta in appena tre giorni che l'indice ha messo a segno un balzo pari o superiore ai 1.000 punti.Con il rally della giornata di ieri, tutti e tre i principali indici azionari Usa sono usciti dalla fase di correzione: ciò significa che le perdite che i listini hanno soffertorispetto ai massimi delle ultime 52 settimane sono inferiori al -10%. Il Nasdaq è tornato positivo da inizio anno, con un rialzo dello 0,5%.