Ermenegildo Zegna: titolo +10% oltre 11 dollari al debutto sul Nyse

Redazione Finanza 20 dicembre 2021 - 16:41

MILANO (Finanza.com)

Debutto con il botto per l'italiana Ermenegildo Zegna sulla Borsa di New York. Dopo un'apertura a 10,33 dollari, il titolo del gruppo italiano di moda segna un rialzo del 10% scambiando sopra gli 11 dollari (11,16 dollari per la precisione) nel suo primo giorno di quotazione. L'Ipo dovrebbe consentire a Zegna di espandersi ulteriormente a livello globale e di continuare a costruire la propria pipeline produttiva attraverso acquisizioni.Il suo debutto è avvenuto a seguito della combinazione tra Ermenegildo Zegna e la Spac che fa capo al fondo Investindustrial di Andea Bonomi. Sulla base del valore della transazione, l'entità fusa ha un valore d'impresa iniziale previsto di circa 3,2 miliardi di dollari.