Elezioni Usa, si ferma corsa dollaro, occhio all'oro. Ora il forex scommette su maggiori probabilità vittoria di Trump

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 13:34

MILANO (Finanza.com)

La massima incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali Usa ha portato l'oro a scontare, all'inizio, gli acquisti che si sono riversati sul dollaro. Ma, dopo l'iniziale fiammata, il dollaro smorza notevolmente i guadagni nei confronti delle principali valute, che hanno portato il Dollar Index a salire fino a +0,7%. Di conseguenza, dopo aver ceduto fino a -0,7%, le quotazioni del bene rifugio per eccellenza recuperano terreno viaggiando ora attorno a quota $1.900 l'oncia.Gli analisti commentano lo smorzarsi dei guadagni sul dollaro Usa con le maggiori probabilità che Donald Trump possa essere rieletto.Proprio questa probabilità ha messo sotto pressione il peso messicano e lo yuan - visto che Messico e Cina sono stati i più colpiti dalle sue politiche commerciali-. Il peso è affondato fino a -2,2% mentre lo yuan cinese ha perso lo 0,7%.L'euro recupera terreno, beneficiando della debolezza del dollaro, anche se il guadagno è decisamente contenuto, pari a +0,08% a $1,1724; il dollaro ora perde nei confronti dello yen (-0,18% a JPY 104,30).Il biglietto verde continua a guadagnare verso la sterlina, con il rapporto GBP-USD -0,16% a $1,3038, così come anche sul dollaro australiano, con il rapporto AUD-USD in flessione dello 0,18% a $0,7151.