Elezioni Usa: dollaro smorza guadagni, si allenta anche la corsa dei Treasuries

Laura Naka Antonelli 4 novembre 2020 - 13:51

MILANO (Finanza.com)

L'incertezza sull'esito delle elezioni presidenziali Usa ha portato i Treasuries Usa a segnare una sessione positiva, con i tassi a 10 anni che sono scesi fino a ben 9 punti base allo 0,766%, minimo dallo scorso 18 ottobre, dunque delle ultime due settimane circa. I tassi trentennali sono calati di 10 punti base all'1,560%. Gli acquisti sui titoli di stato Usa si stanno però smorzando, e i tassi decennali recuperano così terreno, risalendo allo 0,81% (trend comunque sempre negativo).I cali sono stati rilevanti se si considera che, nelle ore precedenti, i tassi decennali avevano testato il record in cinque mesi, pari allo 0,945%, quando la vittoria di Donald Trump in Florida aveva fatto sperare in un risultato certo e imminente dell'Election Day. Invece no, non si sa ancora chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti.I mercati rivelano comunque un trend isterico, ostaggio degli aggiornamenti sull'Election Day.Il dollaro frena la sua corsa, a vantaggio dell'oro, che ora si aggira attorno a quota $1.900 l'oncia. L'euro rimbalza sopra quota $1,17, salendo dello 0,15% a $1,1729.Gli analisti commentano lo smorzarsi dei guadagni sul dollaro Usa con le maggiori probabilità che Donald Trump possa essere rieletto.