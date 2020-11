Effetto Pfizer, speranza vaccino anti-Covid mette ali a settore aereo, American Airlines +25%

Laura Naka Antonelli 9 novembre 2020 - 14:26

MILANO (Finanza.com)

Euforia incontenibile sull'azionario globale, dopo la notizia diramata da Pfizer, secondo cui il vaccino contro il coronavirus sviluppato insieme alla società di biotech tedesca BioNTech sarebbe riuscito a prevenire oltre il 90% delle infezioni in uno studio su decine di migliaia di volontari.I futures sul Dow Jones segnalano un balzo in avvio di seduta del 5%. I futures sullo S&P 500 segnano un rally del 4%, quelli sul Russell 2000 volano del 7%.Maglia nera sono i futures sul Nasdaq 100, che arretrano dello 0,5%, scontando la decisione dei trader di smobilizzare i titoli che hanno beneficiato più di tutti del lockdown e dello stay-at-home, come Zoom e altri titoli hi-tech.I buy si affollano sui titoli dei settori che, più di tutti, hanno pagato fino a oggi gli effetti della pandemia, in primis i settori delle compagnie aeree e i titoli delle società attive nel turimo.Le quotazioni di American Airlines volano di oltre +25%, Delta Air Lines fa 17% e United Airlines sale di oltre +19%.Boom anche per i titoli delle società che gestiscono viaggi in crociera, come Carnival Corp. +18%.Sale anche Walt Disney Company +6%, con gli investitori che scommettono sulla fine delle restrizioni imposte sui parchi tematici per evitare il diffondersi del virus.