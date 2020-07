Eastman Kodak, rumor prestito amministrazione Trump confermati. Titolo vola ancora (+110%)

Laura Naka Antonelli 29 luglio 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Prosegue anche oggi la valanga di buy sul titolo Eastman Kodak, che ieri ha concluso la sessione di Wall Street volando del 203%, dopo essere schizzato fino a +280%.La febbre continua, dopo alcune indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, secondo cui la società, attiva nel settore chimico e nella produzione di pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e per la stampa, avrebbe ottenuto un prestito federale del valore di $765 milioni per la produzione di farmaci per la cura di diverse malattie.Ai rumor è seguito l'annuncio-conferma dell'amministrazione Trump, e anche del governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo.Da segnalare che la società, che nel 2013 è emersa dalla bancarotta dichiarata nel 2011, negli ultimi anni ha visto bruciare letteralmente il suo valore di mercato, con il titolo crollato dal record in 10 anni segnato il 9 gennaio del 2014 a $37, a $1,55 il 23 marzo di quest'anno, nel pieno dell'emergenza coronavirus scattata in tutto il mondo e sui mercati lo scorso 23 marzo.Così Cuomo:"Mai più dipenderemo dalla consegna dei prodotti dalla Cina o da qualsiasi altra parte del mondo per ottenere farmaci salvavita".Il titolo Eastman Kodak vale ora più di 16 dollari e sta volando in premercato di oltre +110%.