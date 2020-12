DoorDash debutta a Wall Street: valutazione sale a 39 miliardi

Alessandra Caparello 9 dicembre 2020 - 11:20

MILANO (Finanza.com)

Debutta oggi a Wall Street DoorDash, leader nella consegna dei pasti dei ristoranti. Il prezzo fissato è di 102 dollari per azione arrivando così ad una valutazione complessiva vicina ai 39 miliardi di dollari. Si tratta di un prezzo notevolmente più alto rispetto al più recente target previsto dalla società di San Francisco, che va dai 90 ai 95 dollari per azione, che DoorDash aveva già aumentato. Il titolo sarà scambiato da oggi alla Borsa di New York sotto il nome di "DASH".