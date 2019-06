Donald Trump userà l'arma della paura per Election Day 2020: 'se non sarò rieletto, crash epico dei mercati'

Laura Naka Antonelli 17 giugno 2019 - 13:19

MILANO (Finanza.com)

Donald Trump si è improvvisato operatore di Borsa e/o strategist lanciando un allarme via tweet, nel fine settimana, con cui ha previsto un "crash di mercato di quelli che non si sono visti prima", nel caso in cui non dovesse essere rieletto all'Election Day del 2020.Da segnalare che la campagna per le presidenziali del 2020 di Trump inizierà ufficialmente domani, con un comizio a Orlando, In Florida.Trump nei prossimi 18 mesi si concentrerà su alcuni grandi temi cercando, come riporta la Cnbc, di alimentare anche, nei cittadini, il forte timore di un crollo a Wall Street.