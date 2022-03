Curva rendimenti Usa, spread 2-10 anni suona alert recessione. Inversione per prima volta dal 2019

Laura Naka Antonelli 30 marzo 2022 - 07:14

MILANO (Finanza.com)

Massima attenzione alla curva dei rendimenti Usa, con il fenomeno dell'inversione che ha interessato ieri, seppur per pochi secondi, anche il tratto tra 2-10 anni. Lo spread più monitorato dai mercati ha suonato così l'alert recessione, con i tassi a due anni che hanno superato quelli decennali per la prima volta dal 2019.I dati di Bloomberg hanno mostrato, di fatto che, alle 13.33 ora di New York, i tassi a 10 anni sono scesi sotto quelli a due anni. La situazione è tornata poi alla normalità: il trend dello spread tra i tassi dei Treasuries a 10 anni e tra i tassi a due anni conferma in ogni caso l'appiattimento della curva, che si è già invertita nel tratto tra 5 e 30 anni per la prima volta in 16 anni.