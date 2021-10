Compagnie aeree, dopo Covid-19 arriva schiaffo caro-energia: American Airlines e JetBlue cadono in Borsa con downgrade Goldman Sachs

Laura Naka Antonelli 6 ottobre 2021 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

Giù a Wall Street i titoli delle compagnie aeree American Airlines e JetBlue: American Airlines perde quasi il 4%, mentre JetBlue arretra di quasi -3% in premercato dopo il downgrade di Goldman Sachs.Gli analisti della banca d'affari hanno rivisto al ribasso la valutazione sul titolo American Airlines da "neutral" a "sell", tagliando il target sul prezzo del 16% a $18.Il rating del titolo JetBlue è stato rivisto al ribasso invece da "buy" a "neutral", a fronte di un target price che è stato invece alzato del 5,5% a $17.Goldman Sachs ha motivato i suoi downgrade con i prezzi del carburante più alti e il rallentamento della domanda nel breve termine.E' allarme in tutto il mondo per il global energy crunch: oggi i prezzi del gas naturale scambiati sul New York Mercantile Exchange avanzano di oltre il 2%, attorno ai $6,56, dopo aver superato la soglia di $6/MMBtu la scorsa settimana.Il rialzo impallidisce tuttavia rispetto a quello dei futures sul gas naturale europei, con quelli sul contratto a un mese scambiati in Olanda che oggi segnano un rally storico fino a +40% al record di 162,125 euro al megawattora dopo essere balzati del 20% alla vigilia.