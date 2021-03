Caso Archegos: Viacom in ripresa a Wall Street dopo aver perso oltre metà del valore in meno di una settimana

Laura Naka Antonelli 30 marzo 2021 - 14:50

I due titoli media Usa ViacomCBS e Discovery recuperano terreno dopo essere stati ripetutamente tartassati dalle vendite negli ultimi giorni, ed essere crollati di oltre il 25% lo scorso venerdì, in quanto vittime della liquidazione forzata delle posizioni accumulate dall'hedge fund Archegos. Nelle ultime sei sessioni, Discovery ha bruciato quasi il 47% del suo valore, mentre nelle ultime cinque Viacom è crollata del 55%, perdendo praticamente più della metà del suo valore in meno di una settimana. Discovery e ViacomCBS salgono entrambi di oltre +1% in premercato, a Wall Street.