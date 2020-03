Borse Asia contrastate dopo bazooka antivirus Fed: Tokyo piatta, Seoul oltre +2%

Laura Naka Antonelli 4 marzo 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Borsa Tokyo cauta, a dispetto del taglio dei tassi di 50 punti annunciato alla vigilia dalla Federal Reserve di Jerome Powell: un taglio anti-coronavirus, arrivato a sorpresa. La mossa fuori dagli schemi è stata la prima dal 2008. E forse proprio questa urgenza della Fed ha frenato l'azionario: gli investitori speravano in una ondata di liquidità, ma il suo arrivo, probabilmente, ha certificato come i rischi che corre l'economia siano importanti.L'indice Nikkei 225 ha chiuso la seduta con una variazione di appena +0,08% a 21.100,06 punti. Balza invece la borsa di Seoul, con un rialzo di oltre 2,3%. Shanghai fa +0,20%, Hong Kong -0,17%, ancora peggio Sidney, -1,71%.D'altronde i dati macro diffusi in Asia sono da bollettino di guerra: collassato l'indice PMI dei servizi della Cina stilato da Caixin-Markit e relativo al mese di febbraio.L'emergenza COVID-19 si è fatta tutta sentire, dimezzando l'indicatore, che è precipitato al valore minimo di sempre di 26,5 punti, rispetto ai precedenti 51,8 punti. Il PMI Composite si è attestato a 27,5 punti, rispetto ai precedenti 51,9 di gennaio. L'effetto coronavirus sul dato macro cinese è più che evidente.Record minimo di sempre anche per l'indice PMI di Hong Kong relativo al mese di febbraio. Il dato è scivolato a 33,1 punti, rispetto ai 46,8 punti di gennaio, allontanandosi ulteriormente dalla soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra) dell'economia. Tonfo per le componenti dei nuovi ordinativi e della produzione. Il dato ha scontato l'emergenza coronavirus COVID-19, la cui gravità in Asia è esplosa soprattutto nel mese di febbraio.Indicazioni positive, invece, dall'Australia, con il Pil del quarto trimestre del 2019 salito al tasso dello 0,5% su base trimestrale, meglio del +0,4% atteso dal consensus degli analisti e del +0,4% del trimestre precedente.Su base annua, il trend è stato di un'espansione del 2,2%, contro il +2% previsto e in rialzo rispetto al precedente +1,7%. Ma l'indicatore si riferisce al periodo precedente l'emergenza del coronavirus nell'area Asia Pacifico, esplosa a fine gennaio/febbraio.Focus anche sull'indice PMI servizi stilato da Jibun Bank/Markit del Giappone si è attestato a 46,8 punti, rispetto ai precedenti 51 punti, scivolando così in fase di contrazione. L'attività delle aziende è crollata al tasso più forte dall'aprile del 2014. Il loro ottimismo, inoltre, è crollato al minimo in quasi quattro anni.Sul trend dell'azionario pesa anche la reazione di Wall Street alla mossa della Fed. Il Dow Jones ha chiuso in calo di 785,91 punti a 25.917,41 punti; lo S&P 500 ha fatto -2,8% a 3.003,37 mentre il Nasdaq Composite ha ritracciato del 3% chiudendo a 8.684,09 punti.