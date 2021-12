Boom Oracle: titolo schizza di oltre +13% a Wall Street con trimestrale e guidance

Laura Naka Antonelli 10 dicembre 2021 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Boom di buy invece sul titolo Oracle, che schizza di oltre +13% in premercato a Wall Street dopo che la società americana ha diramato ieri i suoi risultati di bilancio.Dalla trimestrale è emerso un eps pari a $1,21 su base adjusted, meglio degli $1,11 attesi dal consensus degli analisti.Il fatturato, nel secondo trimestre fiscale dell'anno, è salito inoltre del 6% a $10,36 miliardi, meglio dei $10,21 miliardi attesi.Riguardo alla guidance, Oracle prevede un eps per il suo terzo trimestre fiscale compreso tra $1,14 e $1,18 su base adjusted, e un fatturato in rialzo tra il 3% e il 5%.Gli analisti intervistati da Refinitiv prevedono per il produttore americano di software e hardware utili su base adjusted di $1,16 per azione su un giro d'affari di $10,56 miliardi, fattore che implicherebbe per il fatturato un aumento del 5% circa.Il titolo Oracle è in rialzo del 37% dall'inizio del 2021, a fronte del +25% dell'indice S&P 500.