Boeing: previsto avvio in deciso calo dopo scoperta nuovi difetti su 737 Max

Valeria Panigada 27 giugno 2019 - 15:26

MILANO (Finanza.com)

Attenzione al titolo Boeing che dovrebbe avviare gli scambi in deciso calo a Wall Street. Nel pre-market il titolo del colosso aerospaziale segna una flessione del 2,56%, che potrebbe indebolire l'intero indice Dow Jones. A pesare è la scoperta un nuovo difetto al Boeing 737 Max, che potreb be ritardare il rientro del velivolo in servizio, lasciato a terra dopo i due incidenti della Lion Air e dell'Ethiopian Airlines. La notizia, anticipata dalla CNN, è stata confermata dalla Federal Aviation Administration (Faa), ente regolatore per il volo negli Usa. "Toglieremo il divieto di volo per quegli aerei quando riterremo che sia sicuro farlo - ha scritto l'agenzia federale - La Faa ha recentemente trovato un rischio potenziale che Boeing deve mitigare". La stessa Boeing ha fatto sapere di aver raccolto la segnalazione e di essere già al lavoro per porvi rimedio.