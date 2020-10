Apple: titolo si prepara a un nuovo sprint nel giorno dell'evento Hi Speed, +1,3% nel pre-market

Valeria Panigada 13 ottobre 2020 - 13:09

Attenzione oggi al titolo Apple che dovrebbe proseguire la sua corsa a Wall Street. Dopo aver chiuso ieri a oltre +6% in area 124 dollari, ossia a soli 10 dollari dai massimi storici toccati il 1 settembre prima del profondo ritracciamento durante il mese scorso, l'azione del colosso di Cupertino segna in questo momento nella sessione pre-market un progresso dell'1,3%. Questa sera è previsto l'evento Hi Speed, in cui Apple presenterà i nuovi iPhone.“Nella maggior parte dei casi, il lancio di nuovi prodotti ha un impatto positivo sul prezzo delle azioni, che tende a raggiungere il picco entro 60 giorni - commenta Adam Vettese, analista di eToro - Gli investitori guarderanno con molta attenzione alle nuove tecnologie implementate dalla nuova line-up di iPhone, cercando quelle caratteristiche in grado di spingere gli utenti ad effettuare l’upgrade". Nel frattempo, sono già partite le speculazioni degli appassionati che, partendo dal claim “Hi, speed” utilizzato dall’azienda per annunciare l’evento di presentazione, ipotizzano l’implementazione del 5G nei nuovi iPhone 12. "Con il picco di investitori retail che sta caratterizzando questo 2020, il lancio dei nuovi iPhone ha il potenziale per avere il più forte impatto sui mercati nella storia di Apple”, conclude l'esperto di eToro.