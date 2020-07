Anche Wall Street brinda al Recovery Fund, Nasdaq reduce da 28esima chiusura record del 2020

Laura Naka Antonelli 21 luglio 2020 - 16:00

MILANO (Finanza.com)

L'entusiasmo europeo per l'accordo sul Recovery Fund contagia Wall Street, con il Dow Jones che incassa oltre 300 punti, balzando dell'1,17% a quota 26.993 punti circa; il Nasdaq Composite fa +0,28%, a 10.792, mentre lo S&P avanza dello 0,73%, a 3.275.Buone notizie dal fronte societario, con Coca Cola che balza di oltre +3% dopo aver riportato un bilancio migliore delle attese.Proseguono gli acquisti sull'indice Nasdaq Composite, che già ieri era balzato del 2,5%, segnando il valore di chiusura record di sempre, a 10.767,09, punti.Su base percentuale, il rialzo - stando ai dati di Dow Jones Market Data - è stato il più forte dallo scorso 29 aprile.Il record di chiusura di ieri, per il Nasdaq, è stato inoltre il 28esimo del 2020.E mentre le borse europee brindano al Recovery Fund da 750 miliardi di euro, negli Stati Uniti si attende un nuovo piano di stimoli economici: il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha parlato di ulteriori aiuti ai cittadini americani per un valore minimo di $1 trilione, mentre i democratici spingono per un pacchetto che avrebbe un valore superiore ai $3 trilioni.