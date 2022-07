Mps: titolo quasi +5% con buy a Piazza Affari. AD Lovaglio commenta tonfo recente a minimi storici

Parentesi odierna a parte, con il titolo Mps che in Borsa segna un rally del 5% circa, sostenuto anche dall’ottima performance di Piazza Affari, le quotazioni della banca senese sono crollate da 0,80 a 0,52 bnell’arco di un mese. Lo fa notare MoltoEconomia de Il Messaggero, nell’intervista al numero uno del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio. “Dubbi sorgono sui ricavi prospettati e sui rischi. E’ forse per questo che il titolo in un mese è crollato da 0,80 a 0,52 euro?”, chiede MoltoEconomia a Lovaglio:

“Noi crediamo fermamente nella bontà del piano. Si vuole dotare Mps di una redditività sostenibile nel lungo periodo che di necessità passa attraverso la semplificazione del gruppo, delle funzioni centrali e una maggiore capacità di generare ricavi dall’attività caratteristica. Saremo più agili, più veloci e ancora più vicini ai nostri clienti”.

Nella sessione di ieri il titolo è sprofondato ai minimi assoluti, a quota 0,454 euro. Oggi le quotazioni di Mps risalgono, beneficiando del miglioramento del sentiment di mercato: Mps sale di quasi +5%, con Piazza Affari che assiste al rally del Ftse Mib di oltre +2% alle 12.50 circa ora italiana.