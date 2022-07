Ftse Mib si muove in rialzo in sintonia con futures USA, bene Fineco e Stm

Prevalenza degli acquisti a Piazza Affari in avvio di giornata. Il Ftse Mib segna +0,29% a 21.405 punti. Tra i migliori in avvio spicca Fineco (+1,6%). Bene con rialzi di poco oltre l’1% per Interpump, Moncler, Nexi, Prysmian e Stm.

Si conferma la volatilità accentuata su Saipem (-5,87% a 2,42 euro) arrivato al settimo giorno dell’aumento di capitale da 2 mld di euro.

Oggi andamento positivo per i mercati asiatici e dei futures USA sull’onda delle notizie che il presidente Biden sta cercando di revocare alcune sanzioni verso la Cina nel tentativo di aiutare a domare l’inflazione e ricostruire i legami USA-Cina. Inoltre Janet Yellen e il vicepremier cinese hanno tenuto colloqui, il che potrebbe indicare che si va verso un ulteriore allentamento delle tensioni.