d'Amico: Equita dice ancora hold, tp scende a 0,11 euro

Redazione Finanza 13 novembre 2020 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Equita hanno confermato la raccomandazione hold su d'Amico, ma hanno ridotto il target price che passa da 0,14 a 0,11 euro. Nel report odierno gli esperti della sim milanese indicano "un terzo trimestre migliore delle attese" ma al tempo stesso hanno ridotto le previsioni per l'Ebitda 2020 e 2021 rispettivamente del 7% e del 13%. In particolare, da Equita scrivono che "il target scende 0,11 euro in quanto il valore della flotta è in discesa come conseguenza della debolezza dei noli. Assumiamo uno sconto su NAV pari al 45%, in linea con la media storica".A Piazza Affari il titolo d'Amico si muove in rialzo, mostrando una crescita dell'1,14% a 0,0891 euro.