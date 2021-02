UnipolSai sale del 4% sul Ftse Mib: Equita guarda a sorpresa dividendo

Daniela La Cava 12 febbraio 2021 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

Tra le big del Ftse Mib l'attenzione è oggi rivolta a UnipolSai e Unipol che hanno presentato al mercato i risultati preliminari per il 2020. Sin dai primi minuti di contrattazioni si è messa in evidenza UnipolSai che sale di circa il 4%. Gli analisti sembrano concentrarsi sulle decisioni prese in merito ai dividendi, con UnipolSai che intende proporre una cedola di 0,19 euro. "In considerazione delle risultanze contabili individuali di UnipolSai Assicurazioni, nonché della solidità patrimoniale complessiva, verrà proposta la distribuzione di un dividendo pari a 0,19 euro per ogni azione, in aumento del 18,7% rispetto al 2019", si legge nella nota del gruppo assicurativo controllato da UnipolPer quanto riguarda UnipolSai Equita mantiene un rating hold e sottolinea che sono stati messi a segno risultati trimestrali superiori alle attese "principalmente per minori rettifiche nei settori immobiliare e altre attività e dalla presenza di un beneficio fiscale inatteso". Sorpresa positiva, aggiungono da Equita, dal dividendo proposto pari 0,19 euro per azione contro una stima di 0,16 euro (in linea con l'anno precedente), corrispondente a un payout del 66% e a uno yield dell'8 per cento.