UniCredit e Mps in rialzo a Piazza Affari con ipotesi fusione BPM. Focus Pop Sondrio, M&A con Bper?

1 febbraio 2021

MILANO (Finanza.com)

Sessione positiva per i titoli delle banche italiane. I bancari beneficiano sia del sentiment presente sull'azionario globale e di Piazza Affari in generale, che dei rumor di un risiko bancario a tre che potrebbe essere orchestrato dal nuovo ceo di UniCredit, Andrea Orcel. Risiko a tre che potrebbe vedere protagoniste UniCredit-Mps-Banco BPM. Il quotidiano romano ricora che Andrea Orcel è "specializzato in merger multipli (Unicredit-casse, Abn-Santander-Fortis-Rbs)". Il suo DNA di dealmaker, di conseguenza, "potrebbe aprire con la tentazione di una combinazione a tre con Banco Bpm e Mps, scatenando un terremoto che metterebbe in discussione la leadership di Intesa SanPaolo". A Piazza Affari il titolo UniCredit sale dello 0,95%, Mps avanza di oltre +1%, Banco BPM è invece piatta. Intesa SanPaolo guadagna lo 0,57%. Bper, vista spesso come promessa sposa di Banco BPM, sale dello 0,63%; solida Banca Popolare di Sondrio. Gli analisti di Equita SIM hanno fatto notare che, "se si dovesse perseguire l'operazione ipotizzata da Il Messaggero, riteniamo diventi probabile un M&A tra Bper e Banca Popolare di Sondrio, la cui trasformazione in spa dovrebbe finalizzarsi entro fine anno".