Stmicroelectronics: titolo sul fondo del Ftse Mib dopo allarme da Broadcom

Valeria Panigada 14 giugno 2019 - 11:48

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Stmicroelectronics a Piazza Affari. Nel corso della mattina l'azione del gruppo dei chip ha accelerato al ribasso fino a scivolare sul fondo del listino principale. In questo momento scambia a quota 14 euro, con un calo del 3,8%. A pesare sulle quotazioni è l'allarme lanciato dall'americana Broadcom sulla debolezza della domanda. "Constatiamo al momento un rallentamento generale della domanda, che a nostro avviso è attribuibile alle incertezze geopolitiche persistenti e agli effetti delle restrizioni all'esportazione verso uno dei nostri principali clienti - ha detto Hock Tan, ceo di Broadcom - Di conseguenza, i nostri clienti riducono significativamente i loro livelli di acquisto e adottiamo un atteggiamento prudente per il resto dell'anno". Il cliente che il gruppo americano non cita ma evoca è la cinese Huawei, al centro della guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. In questo contesto, Broadcom ha rivisto al ribasso la sua guidance, stimando dei ricavi annui pari a 22,5 miliardi di dollari, contro i 24,5 miliardi previsti in precedenza.