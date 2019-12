Stmicroelectronics: titolo in rialzo in scia ai conti dell'americana Micron

Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Inuna seduta sulla parità, il titolo Stmicroelectronics si muove in territorio positivo sopra la soglia dei 24 euro con un rialzo dello 0,3%. A sostenere l'azione del gruppo dei chip sono i solidi risultati trimestrali diffusi ieri sera dalla rivale americana Micron Technologies. Nel primo trimestre dell'esercizio fiscale, Micron ha riportato ricavi pari a 5,14 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 4,87 miliardi del trimestre precedente e sopra le attese degli analisti ferme a 5 miliardi. L'utile netto per azione si è attestato a 0,48 dollari contro attese pari a 0,47 dollari. "Micron ha registrato solidi risultati nel primo trimestre, offrendo una buona redditività e un flusso di cassa libero positivo - ha commentato Sanjay Mehrotra, presidente e amministratore delegato di Micron - Con il miglioramento delle condizioni del settore, siamo ottimisti sul fatto che il secondo trimestre fiscale costituirà il bottom ciclico per la nostra performance finanziaria".