Stmicroelectronics: titolo accelera e supera soglia 33 euro, la nuova spinta arriva da Intel

Valeria Panigada 23 luglio 2021 - 11:31

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo Stmicroelectronics a Piazza Affari. L'azione del gruppo dei chip si mette in evidenza tra le migliori del paniere principale Ftse Mib, balzando in avanti di oltre il 2% (+2,2%) e superando anche la soglia dei 33 euro, dopo aver oltrepassato i 32 euro solo qualche giorno fa. La nuova spinta, dopo quella in scia ai conti e all'outlook della rivale olandese Asml, oggi arriva da Intel che nel secondo trimestre ha riportato un fatturato di 18,5 miliardi di dollari, facendo meglio delle attese. La società ha inoltre migliorato leggermente la guidance per l'intero 2021 portandola da 72,5 a 73,5 miliardi di dollari. Durante la call il CEO ha detto di attendersi ancora una crescita per il mercato dei Pc nel 2022, e che la situazione di imbalance fra domanda e offerta dovrebbe migliorare nella seconda metà dell'anno ma che per un normalizzazione sarà necessario attendere il 2023.