Sourcesense: da oggi vietati ordini senza limite di prezzo all'indomani di un debutto sprint

Valeria Panigada 13 agosto 2020 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Daoggi non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo sulle azioni Sourcesense, quotate sul listino Aim Italia. Lo ha fatto sapere Borsa Italiana attraverso un comunicato urgente , precisando che il divieto rimarrà valido fino a successiva comunicazione. La decisione arriva all'indomani di un debutto con il botto per Sourcesense in Borsa: fin dalle prime battute il titolo non ha fatto prezzo segnando un teorico +50%, dopo un collocamento a 1,3 euro per poi finire a 1,95 euro.