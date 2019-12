Safilo tonica in Borsa con operazione Blenders Eyewear, analisti attendono nuovo piano

Daniela La Cava 9 dicembre 2019 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava all'insegna degli acquisti per Safilo a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre il 3,5% a 1,472 euro (massimi intraday a 1,508 euro). Questa mattina Safilo ha comunicato di avere rilevato il 70% del capitale della società californiana Blenders Eyewear dal fondatore e proprietario dell’azienda.Un'operazione accolta positivamente dagli analisti di Banca Akros che scrivono: "Si tratta di una notizia positiva, che verrà discussa durante la presentazione del nuovo piano prevista per l'11 dicembre". Anche Mediobanca Securities conferma la raccomandazione neutral sul gruppo veneto degli occhiali e si concentra sul business plan al 2024 che verrà illustrato nei prossimi giorni e che "rappresenta un catalyst per l'azione".Per gli esperti di Equita è "un’iniziativa di crescita interessante, ma a nostro avviso il tema principale per il gruppo, anche in vista del piano industriale, rimane la gestione della ristrutturazione della capacità manifatturiera italiana per effetto dell`uscita dal portafoglio marchi delle licenze del gruppo LVMH".