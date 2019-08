Safilo corre a Piazza Affari dopo la trimestrale, per Kepler Cheuvreux è da comprare

Valeria Panigada 5 agosto 2019 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Balzo del titolo Safilo a Piazza Affari. In una seduta intonata al ribasso l'azione del gruppo degli occhiali mostra un progresso di oltre l'8% passando di mano a 0,95 euro. Venerdì a mercato chiuso Safilo ha alzato il velo sui conti. Nel secondo trimestre le vendite nette delle attività in continuità si sono attestate a 248,6 milioni di euro, in crescita del 9,7% a cambi correnti e del 7,4% a cambi costanti, anche grazie all’accelerazione a doppia cifra dei principali marchi di proprietà guidata da Carrera. La performance ha convinto gli analisti di Kepler Cheuvreux che hanno migliorato il giudizio a buy dal precedente hold e portato il target price a 1,3 euro dal precedente 1 euro.