Safilo: balzo del titolo dopo nuovo accordo licenza in Cina

Valeria Panigada 25 maggio 2020 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Balzo in avanti del titolo Safilo a Piazza Affari. In una seduta intonata al moderato rialzo, l'azione del gruppo degli occhiali si mette in evidenza mostrando un progresso di quasi 8 punti percentuali (+7,8%) in area 0,72 euro. Questa mattina Safilo ha annunciato un accordo di licenza decennale con Ports per il mercato cinese. L’accordo, valido per la Cina continentale, prevede il diritto di opzione per Safilo di allargare la distribuzione ad altri mercati in base allo sviluppo della domanda e del potenziale del marchio nella categoria eyewear, così da rafforzare ulteriormente la partnership. La prima collezione a marchio Ports sarà lanciata a gennaio 2021.