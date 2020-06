STMicroelectronics incoraggiata dalla guidance della rivale Microchip, titolo +5% a Piazza Affari

Valeria Panigada 3 giugno 2020 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo del titolo STMicroelectronics a Piazza Affari. Fin dai primi scambi il titolo del gruppo dei semiconduttori si messo in evidenza conquistando la vetta del paniere principale con un balzo di oltre il 5% in area 23,91 euro. L'azione festeggia la nuova guidance della rivale americana Microchip, che fa ben sperare per l'intero settore dei chip. Microchip ha alzato il mid-point della stima di vendite del 3% (range 1,25-1,33 miliardi di dollari). La revisione è dovuta a minori interruzioni nella catena di approvigionamento legate al Covid-19 in Asia (Filippine, Malesia) e minori cancellazioni di ordini rispetto alle attese. Alla notizia di Microchip si aggiunge anche la conferma che il mercato auto cinese sta mostrando segni di forte recupero (secondo Bloomberg, +4% ad aprile e +12% a maggio dopo il -50% nel primo trimestre).