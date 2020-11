STMicroelectronics a un passo da 30 euro: Credit Suisse conferma outperform dopo messaggi su segmento ADG

Daniela La Cava 9 novembre 2020 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Avvio d'ottava in deciso rialzo per STMicroelectronics a Piazza Affari, dove mostra una crescita di oltre il 3% a un passo da 30 euro. Gli analisti di Credit Suisse si soffermano sul titolo del big italo-francese dei chip, confermando la raccomandazione 'outperform' e target price di 35 euro. Il punto di partenza dell'analisi sono i messaggi arrivati dalla società nel corso del Capital Marktes Day dedicato al segmento Automotive and Discrete Group (ADG) che rappresenta il 38% e 30% rispettivamente di vendite e profitti per il 2019. Tra i messaggi principali arrivati riguardano in particolare "una buona visibilità sul recupero della domanda auto nel quarto trimestre 2020 e anche nel primo semestre 2021".Per quanto riguarda le vendite della divisione ADG, Credit Suisse si attende che la divisione registri dei ricavi pari a 3,26 miliardi di dollari (-10% su base annua) e 3,84 miliardi (+18% su base annua) rispettivamente nel 2020 e 2021, con un Ebit rispettivamente del 5,8% e 9,3%.