Prysmian: prova di forza del titolo, attenzione alla resistenza dei 18,2 euro

Valeria Panigada 8 maggio 2020 - 12:56

MILANO (Finanza.com)

Grande prova di forza del titolo Prysmian, che si porta sulla resistenza dei 18,2 euro. Martedì il gruppo dei cavi è balzato il avanti a Piazza Affari, in scia alla nuova commessa in Germania dal valore di circa 500 milioni di euro, tranciando di netto il livello chiave dei 17,3 euro. E oggi, dopo qualche presa di profitto nei giorni scorsi, il titolo è tornato a correre segnando un progresso di oltre il 4% in area 18,135 euro. A lievello tecnico, se Prysmian chiuderà sopra la resistenza dei 18,2 euro potrebbe proseguire il recupero dai minimi di marzo a 13 euro e aprirsi la strada verso 19 e 20 euro.