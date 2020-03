Poste Italiane: ora Equita dice buy, titolo balza in avanti

Valeria Panigada 19 marzo 2020 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Balzo del titolo Poste a Piazza Affari che festeggia la promozione arrivata oggi da Equita. La sim milanese ha portato il rating sul titolo Poste da hold (tenere in portafoglio) a buy (acquistarlo) con target price confermato a 10,7 euro. L'azione ora scambia in area 6,92 euro con un progresso dell'8,6%. "Secondo noi Poste Italiane, rispetto a tutti gli altri titoli finanziari, ha un business molto più diversificato e difensivo, operando sostanzialmente senza rischio credito e liquidità", spiegano gli analisti di Equita nel report odierno, ricordando che più del 40% dei ricavi del gruppo deriva da business regolati, come il servizio postale, o altamente ricorrenti, che rende gli utili estremamente resilienti.Non solo. "Poste offre un natural hedge in un contesto di aumento graduale negli spread sovrani perché il venir meno dei capital gain sul portafoglio titoli di BancoPosta è compensato dai maggiori interessi sui reinvestimenti in titoli - proseguono da Equita - Inoltre, dal 2021 i capital gain su cui conta Poste è previsto verranno compensati da commissioni di distribuzione, mentre gran parte di quelli a budget per il 2020 (250 milioni) sono già stati realizzati con vendite a termine".Infine, la sim milanese sottolinea come anche in uno scenario stressato in cui i ricavi non regolati scendono del 20% nel 2020, Poste sia in grado di confermare un dividendo per azione di 49 centesimi con un payout al 70%, posponendo gli oneri non ricorrenti (300mn) legati alle uscite volontarie di personale.