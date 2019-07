Piazza Affari: utili in crescita dell'8%, +30% per comparto finanza (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 15 luglio 2019 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

Nell'edizione di domenica, Il Sole 24 Ore ha dedicato un articolo a Piazza Affari, in particolare agli utili delle aziende quotate, che si apprestano a concludere il primo semestre dell'anno con un rialzo dell'8% su base annua, "per un controvalore complessivo che dovrebbe attestarsi oltre i 22 miliardi di euro"."La stima, basata sulle previsioni di consensus riferite alle società del listino Ftse Mib, riflette il contributo delle componenti dei settori storicamente più rappresentative in termini di capitalizzazione: energia e finanza. È in particolare quest'ultimo comparto - precisa il quotidiano - che dovrebbe far registrare la crescita più importante con un aumento dei profitti del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso".Questo, sia per il dietrofront dello spread sia, in misura maggiore, per il contributo delle poste straordinarie "come ad esempio la cessione della partecipazione in Fineco da parte di Unicredit che da sola vale un miliardo". Tuttavia, l'articolo sottolinea che "dopo i profit warning di Basf e Daimler preoccupa l'impatto sui conti della guerra commerciale".