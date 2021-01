Piazza Affari torna a salire nella seduta dell'Epifania. Exploit di Buzzi Unicem

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 09:22

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari apre in territorio positivo, insieme agli altri listini europei, tentando il rimbalzo dopo i ribassi di ieri. L'indice Ftse Mib segna nei primi minuti di contrattazione un progresso di circa mezzo punto percentuale muovendosi in area 22.300 punti.A sostenere gli scambi la vittoria dei Democratici, secondo i risultati preliminari, del secondo turno delle elezioni senatoriali in Georgia, che determinerà l'equilibrio politico nel Congresso degli Stati Uniti. La parte democratica prenderebbe così il controllo del Senato degli Stati Uniti e lascerebbe più spazio di manovra al presidente eletto Joe Biden per attuare le sue riforme.Tra i titoli del listino milanese, exploit di Buzzi Unicem che sale in testa al Ftse Mib con un balzo del 4,4%. Bene anche Saipem, che prosegue la sua corsa con un rialzo di circa 3 punti percentuali. Sul fronte opposto invece scivola sul fondo DiaSorin con un tonfo del 3,8%.