Piazza Affari tenta di reagire e torna sopra la parità, prudente l'Europa

22 ottobre 2020

Piazza Affari si muove appena sopra la parità, dopo aver progressivamente ridotto le perdite nel corso della mattina. Dopo un avvio in deciso ribasso l'indice Ftse Mib ha cercato di reagire e a metà giornata segna un +0,15% muovendosi in area 19.114 punti, sostenuta dai rialzi di Pirelli e Stmicroelectronics che avanzano di oltre 2 punti percentuali. Rimangono caute le Borse europee, in un contesto caratterizzato dall'incertezza. In primis a causa della seconda ondata di pandemia in Europa, ma anche in vista dell'ultimo grande dibattito tra il presidente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden per le elezioni presidenziali Usa.