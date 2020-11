Piazza Affari sulla parità, Ftse Mib rivede la soglia dei 19.000 punti

Valeria Panigada 4 novembre 2020 - 12:44

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio di seduta in deciso ribasso, Piazza Affari si muove sopra la parità, in una giornata che si preannuncia volatile in attesa dell'esito delle elezioni presidenziali americane, che non hanno ancora dato un nome certo al prossimo inquilino della Casa Bianca. L'indice Ftse Mib, che nei primi minuti di contrattazione era scivolato fino a un -2%, ha progressivamente ridotto le perdite nel corso della mattina e a metà seduta segna un progresso dello 0,2% ritrovando la soglia psicologica dei 19.000 punti. Positive anche le altre Borse europee, con il Dax di Francoforte che sale dello 0,5% e il Cac40 di Parigi che avanza dello 0,8%.