Piazza Affari si prepara a proseguire i rialzi, atteso avvio positivo

Valeria Panigada 9 giugno 2020 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in moderato rialzo, dopo un inizio di settimana cauto. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato con un +0,22% a 20.231 punti dando così seguito alla striscia positiva di giugno. Nelle precedenti cinque sedute il progresso era stato di quasi l'11%. Il clima sui mercati rimane positivo, in attesa della Fed. La banca centrale americana inizia oggi la sua riunione di politica monetaria, che si concluderà domani con l'annuncio e la conferenza stampa del governatore Jerome Powell. Intanto Wall Street prosegue i suoi rialzi. Ieri la Borsa di New York ha messo a segno un nuovo progresso, con l'indice Nasdaq che ha toccato un nuovo massimo dallo scorso febbraio, mettendo da parte i timori per la crisi del Covid. Questa mattina i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo, ad eccezione di Tokyo che ha terminato fiacca (-0,38%), sulla forza dello yen.Oggi dal fronte macro giungerà la lettura finale del Pil dell'Eurozona relativo al primo trimestre. Intanto dalla Germania è giunto il dato sulla bilancia commerciale, che ad aprile ha evidenziato un netto peggioramento per effetto del Covid. Il surplus commerciale è crollato da 12,8 a 3,2 miliardi di euro, con le esportazioni che sono scese del 24% rispetto a marzo.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione ancora alle banche, con Intesa Sanpaolo che ha ricevuto il via libera all'acquisto del controllo di Ubi Banca anche da parte della Banca d'Italia.