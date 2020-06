Piazza Affari si allinea ai ribassi dei listini d'Europa, Ftse Mib -1%

Valeria Panigada 24 giugno 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

Inizio di giornata volatile per Piazza Affari, che dopo una partenza fiacca, ha tentato di reagire, muovendosi sopra la parità, per poi lasciarsi andare ai ribassi, seguendo la scia dei listini d'Europa. Così, l'indice Ftse Mib dopo un breve tentativo di rialzi ora cede quasi 1 punto percentuale (-0,98%) in area 19.600 punti. A pesare sugli scambi sono i timori per una seconda ondata di pandemia alla luce del continuo aumento di contagi negli Stati Uniti, ma anche in Germania.