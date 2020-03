Piazza Affari sempre più giù, Ftse Mib -11% a metà giornata

Valeria Panigada 16 marzo 2020 - 14:11

MILANO (Finanza.com)

Nonsi ferma la caduta di Piazza Affari. A metà giornata l'indice Ftse Mib segna una flessione dell'11% /-10,98%) a 14.202 punti. Giù anche gli altri listini del Vecchio continente con il Dax di Francoforte in caduta del 9,5% e il Cac40 di Parigi che perde il 10,9%. Si attende l'apertura di Wall Street, che dovrebbe essere in rosso. I futures sugli indici americani segnano un ribasso poco oltre il 4 per cento.