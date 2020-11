Piazza Affari sale in avvio, bene i bancari capitanati da Bper (+3%)

Daniela La Cava 20 novembre 2020 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Partenza positiva per Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana, in un contesto in cui permangono i timori legati al continuo aumento di casi di coronavirus nel mondo, soprattutto negli Stati Uniti. Numeri che mettono in secondo piano le buone notizie giunte sul vaccino nei giorni scorsi. A questo si aggiungono dubbi sul piano di stimolo all'economia degli Stati Uniti, con i colloqui tra democratici e repubblicani ancora in stallo. A Milano, l'indice Ftse Mib accelera al rialzo e ora guadagna circa lo 0,6% a 21.667 punti.Intonazione positiva per il comparto bancario capitanato da Bper che guadagna circa il 2%, bene anche Banco Bpm (2,7%) e Banca Mediolanum (+1,56%). Tra gli industriali in evidenza Leonardo che guadagna circa l'1,6 per cento. Debolezza per Cnh Industrial che si posiziona sul fondo del paniere con un leggero calo dello 0,13 per cento.Fuori dal paniere principale sale di circa il 4% Brunello Cucinelli all'indomani dei risultati del terzo trimestre che sono cresciuti del 3,4% a cambi correnti rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, confermando così le attese di incremento del fatturato. La società umbra si attende per "il 2020 un calo leggero dei ricavi intorno al 10%, con una crescita molto positiva e un incremento del fatturato intorno al +15% nel 2021, 'anno del riequilibrio', continuando nell’importante progetto di investimenti e nel progressivo riequilibrio della Posizione Finanziaria Netta, in presenza di una solida e sana situazione patrimoniale".Dal fronte macro oggi giungeranno fatturato e ordinativi industriali in Italia e la fiducia dei consumatori dell'Eurozona. In programma un intervento di Christine Lagarde della Bce all'European Banking Congress. In Italia, il consiglio dei ministri si riunirà per l'esame del nuovo scostamento di bilancio e della prossima manovra.