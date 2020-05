Piazza Affari regina d'Europa, Ftse Mib chiude con un +2,5%. Volata di Ferragamo

Valeria Panigada 28 maggio 2020 - 17:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha chiuso in deciso rialzo, inanellando la quinta seduta positiva consecutiva. L'indice Ftse Mib, il migliore tra i listini d'Europa, ha terminato con un progresso del 2,46% superando con decisione la soglia dei 18.000 punti a 18.351 punti, sui livelli di inizio marzo, prima che scattasse il lockdown in Italia. Gli investitori rimangono ottimisti sulla ripresa progressiva delle attività e soprattutto sul piano di aiuti da 750 miliardi di euro proposto ieri dalla Commissione europea. La forbice dello spread del rendimento fra i titoli di stato decennali italiani e tedeschi si è ridotta ancora scivolando sotto la soglia dei 190 punti base.E proprio grazie alla discesa dello spread, le banche si sono mosse toniche, soprattutto FinecoBank che ha incassato un guadagno di quasi 6 punti percentuali. Il comparto è stato movimentato anche da indiscrezioni rilanciate da alcuni quotidiani, secondo cui UniCredit (+3,5%) avrebbe intenzione di ostacolare l'ops lanciata da Intesa SanPaolo su Ubi Banca, rilevando una quota azionaria di Ubi intorno al 10%.Ma la protagonista indiscussa è Salvatore Ferragamo che è volata in Borsa (+17%) all'indomani dell'annuncio di una nuova governance, con Michele Norsa (ex-a.d. del gruppo de lusso) che torna nei panni di vicepresidente con poteri esecutivi. In recupero, dopo avvio di settimana all'insegna della debolezza, per DiaSorin che oggi è tornata agli acquisti guadagnando un +5 per cento.Si arresta invece la salita di Atlantia (-1,2%), unico segno meno del paniere principale. Il gruppo rimane sempre in balia delle notizie legate alla possibile revoca delle concessioni autostradali.