Piazza Affari prosegue il recupero, nuovo balzo di Saipem

3 novembre 2020

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in territorio positivo, proseguendo la buona intonazione di inizio settimana e inizio mese. Dopo l'avvio l'indice Ftse Mib segna un progresso di circa l'1% in area 18.600 punti. Oggi il market mover di giornata è senza dubbio l’Election Day, il giorno delle elezioni presidenziali Usa, che vedrà il presidente in carica Donald Trump sfidare il democratico Joe Biden, ex vicepresidente dell’amministrazione di Barack Obama. In agenda anche la riunione dell'Eurogruppo sul Covid-19 con le prospettive e le sfide economiche per la zona euro e l'economia mondiale.Guardando a Piazza Affari, tra i titoli del paniere principale, spicca ancora Saipem che prosegue il suo rimbalzo iniziato venerdì. Il titolo sale di oltre il 3% raggiungendo la vetta del Ftse Mib, sostenuto anche dal recupero delle quotazioni del petrolio con il Wti che avanza dell'1,3% a 37 dollari al barile.Rimbalzo per Nexi (+2,3%) dopo che ieri ha lasciato sul parterre il 2,6% nel giorno dell'annuncio delle trattative in esclusiva con Nets per raggiungere, nei prossimi 10 giorni, un possibile accordo vincolante tra le parti per un’operazione di fusione.Acquisti anche su Fca (+2%) che nonostante il mercato dell'auto italiano sia tornato in negativo a ottobre, con le immatricolazioni in calo dello 0,18%, si è confermata eccezione positiva. Il Gruppo Fca ha infatti chiuso il mese di ottobre con immatricolazioni in rialzo del 12,57% rispetto allo stesso mese del 2019.