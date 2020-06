Piazza Affari prosegue i rialzi: Ftse Mib verso i 20.000 punti. Atlantia corre in testa al listino

Valeria Panigada 24 giugno 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in territorio positivo, proseguendo i rialzi di ieri e muovendosi in controtendenza rispetto agli altri listini d'Europa, dove pesano i timori per una seconda ondata di pandemia alla luce del continuo aumento di contagi negli Stati Uniti, ma anche in Germania. Dopo una partenza fiacca, l'indice Ftse Mib ha girato in positivo salendo dello 0,3% pero poi rallentare a un +0,12% in area 19.900 punti. L'indice guida mette nel mirino i 20.000 punti che se superati permetterà di guardare alla resistenza più importante fissata a 21.155 punti, dove è presente la media mobile 200 periodi.Tra i titoli del paniere principale, si mette in evidenza Atlantia che fin dai primi scambi corre in testa al Ftse Mib con un balzo di circa 4 punti percentuali scambiando in area 15,2 euro. Il titolo è oggetto di speculazioni sul nodo concessioni. Ieri pomeriggio ci sarebbe stato un incontro fra il premier Giuseppe Conte e i ministri del Tesoro Roberto Gualtieri e delle Infrastrutture Paola De Micheli sul dossier Aspi, con l'obiettivo di arrivare ad una soluzione.Acquisti anche su Fiat Chrysler (Fca) che avanza di quasi il 2% dopo i forti guadagni di ieri (+5,8%) che hanno permesso al titolo di riagganciare la soglia di 9 euro. Secondo quanto anticipato dalla stampa internazionale, ieri un giudice federale di Detroit ha ordinato agli amministratori delegati di General Motors e di Fca di incontrarsi entro il 1° luglio per cercare di risolvere la causa legale avviata dal big automobilistico americano.La seduta odierna sarà movimentata da alcuni appuntamenti. In primis quello con l'indice Ifo tedesco relativo alla fiducia degli imprenditori che dovrebbe mostrare un ulteriore miglioramento dopo il modesto rimbalzo di maggio. Si attendono anche le nuove stime economiche per il 2020 del Fondo monetario internazionale.