Piazza Affari pronta a riprendere la via dei rialzi, occhio alle banche

23 giugno 2020

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si prepara, insieme alle Borse europee, a riprendere la via dei rialzi, dopo un inizio di settimana debole. Ieri l'indice Ftse Mib ha terminato con un ribasso dello 0,71% a 19.478 punti, complice anche l’effetto dello stacco cedola di alcune delle big del listino. Sebbene rimanga sullo sfondo il rischio legato all'accentuarsi dei contagi da Covid-19, oggi gli operatori sono rassicurati dalle ultime dichiarazioni di Washington sull'accordo commerciale con la Cina.Il consulente alla Casa Bianca per il commercio, Peter Navarro, ha chiarito che l'accordo commerciale sulla Fase 1 tra Stati Uniti e Cina è ancora valido, facendo un dietrofront imbarazzante dopo aver detto il contrario qualche ora prima a Fox News. "I miei commenti sono stati presi ampiamente fuori dal contesto", ha detto, stando a un comunicato diramato dalla Casa Bianca. A rassicurare è arrivato anche il tweet di Donald Trump: "L'accordo commerciale con la Cina è completamente intatto. Nella speranza che continueranno a rispettare i termini dell'intesa!".L'azionario asiatico, che a inizio giornata era partito male, si è così ripreso accelerando nel corso della mattina in territorio positivo. A Tokyo l'indice Nikkei ha virato al rialzo chiudendo con un +0,5%, anche grazie al rally dei titoli tecnologici a Wall Street (Nasdaq ha toccato nuovo massimo storico).La tendenza dei mercati oggi è sostenuta anche dall'attesa degli indici Pmi manifatturiero e servizi per il mese di giugno, in uscita nel corso della mattina, che dovrebbero mostrare un rimbalzo dell'attività nell'Eurozona.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione alle banche. In un'intervista rilasciata al Sole 24 Ore, il numero uno del Consiglio di Vigilanza sulle banche della Bce, Andrea Enria, ha consigliato agli istituti europei di valutare "nuove aggregazioni", in quanto "la pandemia (da coronavirus) comprimerà ancora la redditività". Intanto Intesa Sanpaolo ha fatto sapere di confidare che il nulla osta della Consob alla pubblicazione del Documento di Offerta relativo all'Ops su Ubi Banca possa essere rilasciato nel corso di questa settimana.